Die Titel fallen aus dem Swiss Market Index (SMI). In der Folge wird das Schweizer Börsenbarometer wieder lediglich aus 20 Aktientiteln bestehen. Während Sonova aus dem SMI herausfällt, hat sich die von der Holcim-Gruppe abgespaltene und Ende Juni an die Börse gebrachte Firma Amrize für den Verbleib im wichtigsten Schweizer Börsensegment qualifiziert, wie die Börsenbetreiberin SIX am Freitagabend bekanntgab. Amrize beinhaltet das US-Geschäft von Holcim.