Die Aussichten für die Hörgerätehersteller sind im Allgemeinen weniger attraktiv als in den letzten Jahren, da die Volumenkonkurrenz hart ist, Preiserhöhungen anspruchsvoller und sich nicht-traditionelle Wettbewerber als Bedrohung erweisen könnten. Selbst in einem Sektor, der in den letzten Monaten um rund 20 Prozent neu bewertet wurde, sticht Sonova hervor und wird mit einem Branchenaufschlag von 7 Prozent gehandelt. «Wir halten das Risiko-Ertrags-Verhältnis für unattraktiv und stufen die Aktie auf "Verkaufen“ herab. Wir bevorzugen Alcon, da die Firma ein schnelleres Umsatz- und EPS-Wachstum sowie eine positive Gewinndynamik aufweist.»