Anleger warten am Mittwoch gespannt auf die Zahlen von Nvidia, die am Abend nach US-Handelsschluss anstehen. Dem Chipkonzern kommt inzwischen erneut eine Schlüsselrolle für die Stimmung im gesamten KI- und Technologiesektor zu. Die Optionsmärkte preisen derzeit eine erwartete Kursbewegung von etwa 6 bis 8 Prozent in beide Richtungen nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen ein.