Anleger warten am Mittwoch gespannt auf die Zahlen von Nvidia, die am Abend nach US-Handelsschluss anstehen. Dem Chipkonzern kommt inzwischen erneut eine Schlüsselrolle für die Stimmung im gesamten KI- und Technologiesektor zu. Die Optionsmärkte preisen derzeit eine erwartete Kursbewegung von etwa 6 bis 8 Prozent in beide Richtungen nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen ein.
Die Zahlen können grosse Auswirkungen auf den gesamten Aktienmarkt haben. Ben Snider, Chefstratege für US-Aktien bei Goldman Sachs, sagte gegenüber CNBC, dass der Chiphersteller in diesem Jahr rund 20 Prozent zur Rendite des S&P 500 beigetragen habe
«Die Zahlen sind also von Bedeutung. Generell betrachten Investoren an der Wall Street – und über alle Anlageklassen hinweg – Nvidia als Indikator für die zukünftige Entwicklung des KI-Infrastrukturausbaus, und wir werden dies genau beobachten», sagte Snider in der CNBC-Sendung «Closing Bell».
Allerdings mehren sich Stimmen, die vor überzogenen Erwartungen warnen. Analyst Tony Sycamore vom Broker IG bezweifelt, dass Nvidia weiterhin in der Lage ist, «sämtliche Erwartungen deutlich zu übertreffen und den Markt wie in der Vergangenheit regelrecht vom Hocker zu reissen».
Ähnlich argumentiert Ipek Ozkardeskaya, Senior Analyst bei Swissquote. Die Messlatte liege mittlerweile so hoch, dass selbst starke Quartalszahlen womöglich keine Kursrallyes mehr auslösen könnten wie noch zu Beginn des KI-Booms.
Mehr Umsatz und höhere Margen
Für das erste Quartal erwarten Analysten laut Bloomberg-Konsens einen Umsatz von 79,15 Milliarden Dollar - etwa 15 Prozent mehr als im letzten Quartal und nahezu 80 Prozent mehr als im gleichen Quartal des Vorjahres. Den grössen Anteil soll dabei das Rechenzentrumssegment mit geschätzten 73,5 Milliarden Dollar ausmachen.
Die bereinigte Bruttomarge wird bei 75,1 Prozent gesehen. Analysten rechnen zudem mit bereinigten operativen Ausgaben von 7,19 Milliarden US-Dollar sowie einem bereinigten operativen Gewinn von 52,09 Milliarden Dollar. Beim bereinigten Gewinn je Aktie wird ein Wert von 1,78 Dollar erwartet.
Entscheidend werden ausserdem der Ausblick auf das laufende Quartal sowie die Lieferfähigkeit der neuen Blackwell-Chips sein. Eine Umsatzprognose von über 87 Milliarden Dollar für das nächste Quartal würde als bullish gelten, bei unter 85 Milliarden drohen dagegen stärkere Gewinnmitnahmen.
Schliesslich werden Informationen zu den Bemühungen des Unternehmens relevant, wieder in den chinesischen Markt für KI-Prozessoren einzutreten. CEO Jensen Huang sagte diese Woche, dass er glaube, China werde sich «mit der Zeit» wieder öffnen.
Aktie auf Allzeithoch
Die Nvidia-Aktie schloss gestern bei knapp 220 Dollar pro Aktie – rund 16 Dollar unter dem Allzeithoch der vergangenen Woche. Seit Jahresbeginn liegt der Titel mit 18 Prozent im Plus und erreicht nach wie vor einen Börsenwert von über fünf Billionen Dollar.