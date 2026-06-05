«Ausnahmen von ⁠den Anforderungen an die wirtschaftliche Tragfähigkeit, die Mindestdauer der Börsennotierung und ‌den Streubesitzfaktor sollten nicht allein aufgrund ‌der Marktkapitalisierung gewährt werden», ​teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Damit ist eine schnelle Aufnahme von SpaceX in den Leitindex S&P 500 nach dem geplanten Börsengang faktisch vom Tisch. Unternehmen ‌müssen mindestens zwölf Monate an einer anerkannten Börse notiert sein, bevor sie für den S&P 500 infrage kommen.