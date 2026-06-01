Dabei ist unbestritten, dass sich SpaceX über die nächsten 50 Jahre zur Nummer eins im Weltraum entwickeln kann. Wer die Aktien im IPO erwirbt, setzt deshalb auf den «Bonus» Elon Musk. Zur Erinnerung: Die bei 460 Dollar stehende Tesla-Aktie ging Mitte 2010 bei 1,27 Dollar an die Börse. Den Beweis, eine Aktie in neuen Bewertungsstratosphäre zu heben, hat der Unternehmer erbracht. Zumindest in der Anfangsphase. Denn Anleger müssen auch wissen: Die Aktie steht heute - nach einigen Aufs und Abs und bisweilen schwer erklärbaren Entscheiden und Äusserungen von Musk - nur wenig über dem Niveau, das sie schon Ende 2021 erreicht hatte.