Die Aktie des Raumfahrt- und KI-Konzerns SpaceX ist ab Dienstag im Nasdaq 100 notiert. Das hatte die Nasdaq am 26. Juni in New York mitgeteilt. SpaceX hatte Mitte Juni einen fulminanten Börsenstart hingelegt und wurde dank einer extra für das Unternehmen eingeführten Regel bereits 15 Handelstage nach der Erstnotiz in den Auswahlindex für Technologiewerte aufgenommen. SpaceX ist von dem umstrittenen Tesla-Chef Elon Musk gegründet worden und wird von diesem kontrolliert.