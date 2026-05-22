SpaceX hatte nach einer Reihe von Fehlschlägen im vergangenen Jahr monatelang an einer verbesserten Version der Starship gearbeitet. Das Ergebnis ist das ‌V3-Design, das am Donnerstag starten sollte. Der Flug der wiederverwendbaren Schwerlastrakete inklusive Raumkapsel gilt wenige Wochen vor dem geplanten Börsengang von SpaceX als symbolträchtig und dürfte das Vertrauen interessierter Anleger ​beeinflussen. Mit der verbesserten «Starship»-Rakete will Elon Musk die Startkosten senken, sein ​Starlink-Satellitengeschäft ausbauen, den tiefen Weltraum erkunden und orbitale ​Rechenzentren errichten. Der mit Spannung erwartete Börsengang von SpaceX befindet sich in seiner heissen Phase. SpaceX hatte ‌am Mittwoch seinen Emissionsprospekt veröffentlicht, den er zuvor vertraulich bei der US-Technologiebörse Nasdaq eingereicht hatte. Mit einem erwarteten Volumen von 75 Milliarden Dollar würde dieses Debüt den bisherigen Weltrekord des ​Ölkonzerns ​Saudi Aramco aus dem Jahr 2019 um ⁠das Dreifache übertreffen. Experten trauen SpaceX eine Marktkapitalisierung von ​1,75 Billionen Dollar zu.