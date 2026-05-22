Die Weltraumfirma des Milliardärs Elon Musk hat den für die Nacht auf Freitag geplanten Test seiner zwölften «Starship»-Rakete aus Texas kurzfristig abgesagt. Das Unternehmen plant nun einen neuen Versuch am Freitag. Der Start wurde Sekunden vor dem geplanten Abheben abgebrochen, nachdem der Countdown wegen Problemen mit Treibstofftemperatur und -druck mehrfach unterbrochen worden war. Firmenchef Elon Musk erklärte auf der Plattform X, ein hydraulischer Bolzen an einem der riesigen mechanischen Arme des Startturms sei nicht wie vorgesehen eingefahren. «Wenn das heute Nacht repariert werden kann, wird es morgen um 5.30 Uhr CT einen weiteren Startversuch geben», sagte Musk.
SpaceX hatte nach einer Reihe von Fehlschlägen im vergangenen Jahr monatelang an einer verbesserten Version der Starship gearbeitet. Das Ergebnis ist das V3-Design, das am Donnerstag starten sollte. Der Flug der wiederverwendbaren Schwerlastrakete inklusive Raumkapsel gilt wenige Wochen vor dem geplanten Börsengang von SpaceX als symbolträchtig und dürfte das Vertrauen interessierter Anleger beeinflussen. Mit der verbesserten «Starship»-Rakete will Elon Musk die Startkosten senken, sein Starlink-Satellitengeschäft ausbauen, den tiefen Weltraum erkunden und orbitale Rechenzentren errichten. Der mit Spannung erwartete Börsengang von SpaceX befindet sich in seiner heissen Phase. SpaceX hatte am Mittwoch seinen Emissionsprospekt veröffentlicht, den er zuvor vertraulich bei der US-Technologiebörse Nasdaq eingereicht hatte. Mit einem erwarteten Volumen von 75 Milliarden Dollar würde dieses Debüt den bisherigen Weltrekord des Ölkonzerns Saudi Aramco aus dem Jahr 2019 um das Dreifache übertreffen. Experten trauen SpaceX eine Marktkapitalisierung von 1,75 Billionen Dollar zu.
Vor dem Startversuch am Donnerstag hatte Musk versucht, die Erwartungen zu dämpfen. «Es gibt eine grosse Pipeline von V3-Schiffen und -Boostern in der Fabrik», sagte er. Ein Fehlschlag würde den Rhythmus zukünftiger Teststarts nicht «um mehr als etwa einen Monat» verzögern. Die Ingenieurskultur von SpaceX gilt als risikofreudiger als die vieler etablierter Akteure der Branche. Neu entwickelte Raumfahrzeuge werden bis zum Versagen getestet, um dann durch häufige Wiederholungen Verbesserungen vorzunehmen.
(Reuters)