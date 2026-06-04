Hohe Verluste bei SpaceX

Die reinen Geschäftszahlen von SpaceX stehen in einem krassen Kontrast zu dem angestrebten Börsenwert - die Anleger sollen eher für die Hoffnung auf künftige Erfolge zahlen. So gab es im vergangenen Jahr rote Zahlen von rund 4,94 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 18,67 Milliarden Dollar (gut 16 Milliarden Euro). Ein Grund für das Minus sind die hohen Kosten für die Entwicklung der grossen Rakete Starship. Der zentrale Geldbringer von SpaceX ist der Satelliteninternet-Dienst Starlink.