Jedoch fehlt es im Land an Fachwissen für die Batterieherstellung, wie Vertreter von Gewerkschaften und der Autoindustrie der Nachrichtenagentur Reuters sagten. «Wir kennen diese Technologie nicht, diese Komponenten – wir haben sie noch nie hergestellt», sagte David Romeral, Generaldirektor des Automobil-Netzwerks CAAR Aragon. «Sie sind uns Jahre voraus. Wir können nur zusehen und lernen.» Der Stellantis-Manager Roque Ordovás Mangirón sagte: «Früher war es meist deutsche Technologie, und jetzt ist es chinesische. Was macht das für einen Unterschied? Hier in Spanien haben wir immer nur die Arbeitskraft angeboten.» Industrieminister Jordi Hereu bezeichnete den Technologietransfer als von grundsätzlicher Bedeutung. «Wir müssen von denen lernen, die das Wissen haben.»