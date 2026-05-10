So sollte der Verbrauch ⁠von Speiseöl reduziert werden, sagte Indiens Ministerpräsident Narendra Modi am ‌Sonntag. Das sei gesund und ‌patriotisch. Auf nicht zwingend ​notwendige Auslandsreisen solle für mindestens ein Jahr verzichtet werden. Modi bat die Bevölkerung zudem, auf den Kauf von Gold zu verzichten, ‌das in Indien traditionell in grossen Mengen für Hochzeiten erworben wird. Landwirte sollten den Einsatz von ​Düngemitteln um bis zur Hälfte ​reduzieren. Indien benötige zahlreiche Massnahmen, ​um seine Devisenreserven zu schonen, sagte Modi. Daher ‌sollten die Menschen auch verstärkt im Homeoffice arbeiten und Videokonferenzen abhalten, häufiger öffentliche Verkehrsmittel nutzen oder Fahrgemeinschaften bilden.