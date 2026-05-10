So sollte der Verbrauch von Speiseöl reduziert werden, sagte Indiens Ministerpräsident Narendra Modi am Sonntag. Das sei gesund und patriotisch. Auf nicht zwingend notwendige Auslandsreisen solle für mindestens ein Jahr verzichtet werden. Modi bat die Bevölkerung zudem, auf den Kauf von Gold zu verzichten, das in Indien traditionell in grossen Mengen für Hochzeiten erworben wird. Landwirte sollten den Einsatz von Düngemitteln um bis zur Hälfte reduzieren. Indien benötige zahlreiche Massnahmen, um seine Devisenreserven zu schonen, sagte Modi. Daher sollten die Menschen auch verstärkt im Homeoffice arbeiten und Videokonferenzen abhalten, häufiger öffentliche Verkehrsmittel nutzen oder Fahrgemeinschaften bilden.
«In der aktuellen Situation müssen wir grossen Wert auf die Einsparung von Devisen legen», sagte Modi. Das Land ist der weltweit drittgrösste Importeur und Verbraucher von Öl. Die Regierung plant aber keine Erhöhung der Preise für Diesel und Benzin an den Tankstellen.
(Reuters)