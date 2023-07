Der Lonza-Verwaltungsrat unter Leitung von Albert M. Baehny hat in den letzten drei Jahren weltweit über 3 Milliarden Franken in neue Produktionsanlagen investiert. Diese könnten nicht ausgelastet sein und das Geld sei daher falsch angelegt, schreibt das Finanzportal "Inside Paradeplatz" am Dienstagmorgen. Diese "Fehlallokation" des immer teurer werdenden Kapitals belaste nun, ist die Schlussfolgerung der Autoren.