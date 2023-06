Für Aufsehen sorgten in den letzten Wochen auch Gewinnwarnungen aus dem nahen und fernen Ausland: Die Ergebnisse seien durch eine schwächere Nachfrage und steigende Kosten belastet worden, teilte der US-Paketdienstleister Fedex letzten Mittwoch mit. Und die Gewinnwarnung vom deutschen Spezialitätenchemieunternehmen Lanxess schürte Sorgen vor weiteren Prognosesenkungen in der Chemieindustrie. Denn die von vielen Unternehmen erwartete Erholung im zweiten Halbjahr scheint auszubleiben, vor allem in China.