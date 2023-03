Ruhe ist in die Aktie der Credit Suisse keineswegs eingekehrt: Am Dienstag steigt der Titel nach einem anfänglichen Minus von 4 Prozent um 5 Prozent auf 86 Rappen. Das liegt deutlich über dem Übernahmepreis der UBS von 76 Rappen pro Aktie. Im Normalfall tritt eine derart hohe Prämie nur dann auf, wenn der Markt auf ein besseres Übernahmeangebot hofft. Spekulaten und Daytrader in der CS-Aktie - das könnte nun Monate so weitergehen.