«Europa steht an der Schwelle einer Transformation in der Verteidigungsinnovation, die dem 'Manhattan-Projekt' ähnelt», sagt Helsing-Chef Scherf, der früher Partner bei der Beratungsfirma McKinsey war. So hiess das US-Programm zur Entwicklung einer Atombombe während des Zweiten Weltkriegs. «Europa gibt in diesem Jahr erstmals seit Jahrzehnten mehr für die Beschaffung von Rüstungstechnologie aus als die USA.»