Für die Region erwartet das Management im ersten Geschäftshalbjahr (per Ende Dezember) nun einen organischen Nettoumsatzrückgang von mehr als 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie der Hersteller von Guinness-Bier, Tanqueray-Gin und Captain-Morgan-Rum am Freitag überraschend in London mitteilte. Grund dafür sei die Konsumflaute. Verbraucher müssten bei hoher Inflation auf ihre Ausgaben achten. Der Kurs der Diageo-Aktie rutschte nach der Ankündigung um rund zehn Prozent ab.