Laut dem Analystenkonsens dürfte sich die Aktie in den kommenden zwölf Monaten auf 32 Franken verbessern. Insofern steht ein leichter Anstieg, aber kein Kurssprung in Aussicht. Unterdessen ist Konzernchef Sergio Ermotti vom langfristigen Erfolg der Grossbank überzeugt. Sie will unter anderem in Künstliche Intelligenz und Cloud-Lösungen investieren und so die Produktivität steigern.