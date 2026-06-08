Sportradar wird Kalshi künftig mit offiziellen Sportdaten, Live-Quoten sowie Marketing- und Integritätslösungen beliefern, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Die Vereinbarung umfasst unter anderem die nordamerikanischen Profiligen im Baseball, Eishockey und Fussball sowie die Kampfsportliga UFC. Kalshi bezeichnet sich als weltweit grössten Anbieter solcher Märkte.