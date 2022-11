Der Umsatz von Juli bis September stieg um fast einen Drittel auf 178,8 Millionen Euro, wie das St. Galler Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Zuwächse seien in erster Linie einem boomenden Geschäft mit Sportwetten in den USA und dem Rest der Welt zu verdanken. Das Marktwachstum sei deutlich übertroffen worden.