Die mehrjährige Vereinbarung mit All England Club sichert dem Unternehmen weiterhin die weltweiten Rechte an offiziellen Turnierdaten sowie an audiovisuellen Inhalten für Wettanbieter, wie Sportradar am Donnerstag mitteilte.
Die Vereinbarung umfasst sowohl das Hauptturnier als auch die Qualifikationswettbewerbe. Laut Sportradar ermöglicht die Vertragsverlängerung eine stärkere Einbindung offizieller Daten in Wett- und Fanangebote, etwa durch erweiterte Mikro-Wetten auf Basis von Echtzeitdaten.
Die Rechte waren ursprünglich im Zuge der Übernahme des Sportwettenrechte-Geschäfts von IMG Arena im Jahr 2025 an Sportradar übergegangen.
(AWP)