Die Vereinbarung umfasst sowohl das Hauptturnier als auch die Qualifikationswettbewerbe. Laut Sportradar ermöglicht die Vertragsverlängerung eine stärkere Einbindung offizieller Daten in Wett- und Fanangebote, etwa durch erweiterte Mikro-Wetten auf Basis von Echtzeitdaten.