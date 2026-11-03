Das Wachstum wurde insbesondere von der weiteren Vermarktung des übernommenen Sportrechteportfolios IMG Arena sowie der hohen Nachfrage nach Daten- und Technologielösungen getragen, wie es in der Mitteilung heisst. Auch das Geschäft mit Kunden aus dem Bereich der Prognosemärkte habe zum Wachstum beigetragen. Besonders stark entwickelte sich das Geschäft in den USA mit einem Umsatzplus von 47 Prozent.