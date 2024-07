Dagegen hält Jürgen Molnar von RoboMarkets die Begründung für nicht ganz stichhaltig: «Lieferengpässe sollten nicht auch dafür verantwortlich sein, dass generell die Nachfrage nach Luxus und insbesondere die in China derzeit zu wünschen übriglässt.» Die schwachen Verkaufszahlen in China hatten den Porsche-Absatz im ersten Halbjahr weltweit um sieben Prozent gedrückt. Der Sportwagenbauer will am Mittwoch über Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr berichten. Analysten gingen bisher im Schnitt von einem Jahresumsatz von 40,6 Milliarden Euro aus.