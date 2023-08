China stützt den angeschlagenen Immobilienmarkt mit einer Reihe von Massnahmen. Als erste Metropole kündigte das etwa 15 Millionen Einwohner zählende Guangzhou am Mittwoch an, die bislang geltenden Regeln für die Vergabe von Hypotheken zu lockern. Hauskäufer könnten nun unabhängig von ihrer bisherigen Kreditwürdigkeit in den Genuss von Vorzugsdarlehen kommen, wie die Stadtregierung mitteilte. Peking, Shanghai und Shenzhen könnten diesem Beispiel folgen, ebenso wie ein Dutzend kleinerer Grossstädte.