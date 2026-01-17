Seine vorsichtige Einschätzung folgt auf das beste Jahr für Gold seit 1979, das durch Käufe der Zentralbanken, niedrigere Zinsen und die Nachfrage von Anlegern aus dem sogenannten Debasement-Trade getrieben wurde. Dabei halten Sorgen über steigende Schulden die Anleger von Staatsanleihen und Währungen fern. Für viele Marktteilnehmer bleiben die Aussichten positiv, da die meisten Faktoren, die Gold im letzten Jahr beflügelt haben, weiterhin bestehen.