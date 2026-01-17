Mark Mobius warnt davor, dass eine mögliche Erholung des Dollars in einer Zeit, in der ein Grossteil des Marktes weiterhin optimistisch ist, Druck auf Edelmetalle ausüben könnte. «Ich werde es auf diesem Niveau ganz sicher nicht kaufen», sagte der Managing Director des Mobius Emerging Opportunities Fund, am Freitag in einem Interview mit Bloomberg TV.
Mobius würde das Metall jedoch in Betracht ziehen, wenn die Preise 20 Prozent unter dem heutigen Niveau lägen. Der Dollar könnte gegenüber dem aktuellen Niveau aufwerten, da Prognosen auf eine Trendwende in der US-Wirtschaft hindeuten, was Edelmetalle wahrscheinlich weniger attraktiv machen würde, fügte er hinzu.
Seine vorsichtige Einschätzung folgt auf das beste Jahr für Gold seit 1979, das durch Käufe der Zentralbanken, niedrigere Zinsen und die Nachfrage von Anlegern aus dem sogenannten Debasement-Trade getrieben wurde. Dabei halten Sorgen über steigende Schulden die Anleger von Staatsanleihen und Währungen fern. Für viele Marktteilnehmer bleiben die Aussichten positiv, da die meisten Faktoren, die Gold im letzten Jahr beflügelt haben, weiterhin bestehen.
Unabhängig davon bezeichnete Mobius China, Indien, Korea und Taiwan als die attraktivsten Aktienmärkte Asiens für globale Investoren. Die Rally in China halte er für nachhaltig, da das Land deutliche Fortschritte im Technologiesektor mache.
«Chinas Ziel ist es nun, die USA bei der Technologie zu überholen – bei Hochleistungschips und in allen Bereichen der Künstlichen Intelligenz», sagte Mobius, der seit rund drei Jahrzehnten in Schwellenländern investiert. «Das Geld fliesst in diese Richtung, nicht in Richtung der Konsumenten.»
Für indische Aktien bleibt Mobius bullisch. Er verwies dabei auf die Pläne der Regierung zur Erhöhung der Ausgaben und Investitionen – insbesondere im Technologiesektor.
(Bloomberg/cash)