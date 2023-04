Firmen mit starkem Gewinnwachstum, defensiven Qualitäten, einer geringen Volatilität und mit hohen Margen: Diese Mischung macht es laut Goldman Sachs aus, dass Aktien mit solchen Attributen über längere Zeit in der Investorengunst stehen und auch in schlechteren Börsenzeiten besser dastehen als der Gesamtmarkt. In der Regel verfügen solche Firmen auch über eine gewisse Grösse.