Ölpreis auf Wochentief

Für ‌gute Stimmung an den Finanzmärkten sorgte zudem ein Rückgang bei den Ölpreisen. Die Nordsee-Rohölsorte Brent und US-Leichtöl WTI verbilligten sich um jeweils rund drei Prozent auf 89,56 und 82,50 Dollar je Fass (159 Liter). Die Verlagerung von einer militärischen Eskalation hin zu wirtschaftlichem Druck im Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran habe die Nervosität am Ölmarkt etwas gemindert, sagte Ole Hansen, Rohstoffstratege bei der Saxo Bank. ​Zudem sei die Ankündigung ​der US-Sanktionen nicht so hart ausgefallen, wie vom Markt befürchtet. Die US-Regierung hat eine mögliche Ausweitung ihrer ⁠Sanktionen gegen den Iran bekanntgegeben, setzt diese aber noch nicht in vollem Umfang um. Die angedrohte Bestrafung von Ländern, ​die Geschäftsbeziehungen zum Iran unterhalten, wurde vorerst aufgeschoben.