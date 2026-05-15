Eine stärkere US-Währung verteuert in Dollar gehandelte Metalle für Inhaber anderer Währungen. Spekulationen auf steigende US-Zinsen aufgrund der anziehenden Teuerung haben die US-Währung zuletzt nach oben getrieben.
(Reuters)
Die jüngste Dollar-Stärke macht den Preisen für Gold und Kupfer zu schaffen.
Eine stärkere US-Währung verteuert in Dollar gehandelte Metalle für Inhaber anderer Währungen. Spekulationen auf steigende US-Zinsen aufgrund der anziehenden Teuerung haben die US-Währung zuletzt nach oben getrieben.
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09:36:33
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USDLME
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14.05.26
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-111.00