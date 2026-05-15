Gold verliert in der Spitze zwei Prozent auf 4557 Dollar je ‌Feinunze, Kupfer notiert mit 13.617 Dollar ‌je Tonne in der Spitze ​2,3 Prozent niedriger.

Eine stärkere US-Währung verteuert in Dollar gehandelte Metalle für Inhaber anderer Währungen. Spekulationen auf steigende US-Zinsen aufgrund der anziehenden Teuerung haben die US-Währung zuletzt nach oben getrieben.

(Reuters)