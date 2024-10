Die Gesamterlöse stiegen den Angaben zufolge im abgelaufenen Quartal überraschend deutlich um 16 Prozent auf 65,6 Milliarden Dollar. Das Wachstum der Cloud-Sparte Azure fiel mit 32 Prozent in etwa doppelt so hoch aus und übertraf die Analystenprognosen ebenfalls. Der entsprechende Geschäftsbereich der Alphabet-Tochter Google kam allerdings auf ein Plus von 35 Prozent.