Furcht vor Fehlinvestitionen und Überkapazitäten

In den vergangenen Monaten waren immer wieder Zweifel aufgekommen, ob sich die milliardenschweren Investitionen in neue Rechenzentren auszahlen werden. Genährt wurden diese Spekulationen unter anderem von Aussagen der Analysten des Vermögensverwalters Cowen, denen zufolge Microsoft sich wegen Überkapazitäten aus zwei Projekten für neue Serverfarmen verabschiedet hat. Eine hochrangige Microsoft-Managerin schrieb dazu auf der Online-Plattform LinkedIn, dass ihr Unternehmen an seinen Expansionsplänen festhalte. In einigen Fällen werde aber der Zeitplan gestreckt oder das Projekt vorübergehend auf Eis gelegt. Der Konkurrent Amazon bezeichnete ähnliche Berichte rund um seine KI-Pläne als branchenübliches Kapazitätsmanagement. Amazon Web Services (AWS) ist der weltgrösste Cloud-Anbieter.