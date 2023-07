In regionaler Hinsicht sind laut Mitteilung einzig die Neubestellungen europäischer Kunden gestiegen und machten damit 80 Prozent des gesamten Auftragseingangs aus. Nordamerika (Anteil 12%) hat das Niveau des Vorjahresniveau gehalten. Der Bestellungseingang aus Asien (8%) war derweil rückläufig, was sich mit einer zurückhaltenden Investitionstätigkeit aufgrund des abgeschwächten Wachstums in China erkläre.