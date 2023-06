Andere Staaten pumpen ebenfalls Milliarden an Steuergeldern in die Ansiedlung neuer Chip-Fabriken. So will sich unter anderem Europa ein grosses Stück von diesem Kuchen abschneiden und mit Hilfe des "Chips Act" den Marktanteil bis 2030 von derzeit knapp zehn auf 20 Prozent verdoppeln. In Deutschland sind neue Werke in Dresden und Magdeburg geplant, für eine Fabrik im Saarland ist bereits alles festgezurrt.