Die wachsende Beliebtheit von Golduhren kommt daher, dass das Edelmetall inmitten von Sorgen über einen sich ausweitenden globalen Handelskrieg infolge der jüngsten Zölle von US-Präsident Donald Trump Rekordhöhen erreicht. Der Goldpreis hat in diesem Jahr um mehr als 10 Prozent zugelegt und in den letzten Tagen zum ersten Mal die Marke von 3'100 Dollar überschritten, nachdem er im vergangenen Jahr den grössten jährlichen Preisanstieg seit mehr als einem Jahrzehnt verzeichnet hatte. Rolex hob die Preise einiger Goldmodelle Anfang des Jahres um bis zu 8 Prozent an, nachdem die Preise so stark gestiegen waren.