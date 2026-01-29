«Etwa zwei Drittel dieser Ausgaben entfallen auf Vermögenswerte mit ⁠kurzer Nutzungsdauer wie Prozessoren», erläuterte Microsoft-Sprecher Jonathan Neilson in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Der Rest seien Investitionen, die sich über die kommenden 15 Jahre und ​darüber hinaus positiv in der Bilanz niederschlagen würden.