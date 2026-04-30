Am 21. Mai stellt Filosa auf einem Kapitalmarkttag seine neue Strategie vor. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge will er die Investitionen des Konzerns auf wenige Kernmarken fokussieren - auf die Marken Jeep und Ram mit ihren Geländewagen, Pickups und SUVs für den amerikanischen Markt sowie auf die angestammten europäischen Marken Peugeot und Fiat. Beobachter sind gespannt, welche Rolle im Konzerngefüge dann noch Marken wie etwa Opel spielen werden.