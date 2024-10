Das bestätigte das Unternehmen am Donnerstag. Stellantis baut gerade sein Management umfassend um, um das rückläufige Nordamerika-Geschäft zu sanieren. Man suche bereits nach einem Nachfolger für Tavares, hiess es aus dem Unternehmen. Der Chef des viertgrössten Automobilherstellers der Welt (gemessen am Umsatz) sah sich in den vergangenen Monaten scharfer Kritik von der Gewerkschaft United Auto Workers (UAW), von Autohändlern und Aktionären ausgesetzt. Tavares entschied sich nun für eine Umstrukturierung des Managements, seinen Abgang in den Ruhestand eingeschlossen, um diese Bedenken auszuräumen, wie er in einer Erklärung mitteilte.