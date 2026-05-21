Für den ⁠wichtigen nordamerikanischen Markt strebt der Konzern bis 2030 ein Umsatzwachstum von ‌25 Prozent an. Die Marge des bereinigten Betriebsergebnisses solle dort zwischen acht und zehn Prozent liegen. In Europa wird ein ‌Umsatzplus von 15 Prozent bei einer Marge von ​drei bis fünf Prozent anvisiert.