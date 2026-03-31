Unter nassen Bedingungen bestehe die Möglichkeit, dass ein zu geringer Abstand und «ein möglicher Kontakt zwischen den Komponenten zu einem Eindringen von Wasser führt, wodurch ein Lichtbogen entstehen könnte, der wiederum eine thermische Störung wie eine Überhitzung auslösen kann», teilte der Sprecher mit. Im schlimmsten Fall könnte dies zu einer potenziellen Brandgefahr im Motorraum führen.