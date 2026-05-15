⁠Eine entsprechende Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen im ‌Volumen von einer Milliarde ‌Euro sei am Freitag ​unterzeichnet worden, teilte der Opel-Mutterkonzern mit. Der eigene Beitrag von Stellantis belaufe sich auf rund 130 Millionen Euro. In dem Dongfeng-Werk ‌in Wuhan sollen ab 2027 zwei Geländewagen der Marke Jeep mit alternativen Antrieben ​für den Weltmarkt hergestellt werden. Zudem ​sollen in dem Werk ​ab demselben Jahr zwei Fahrzeuge der Marke Peugeot ‌für den chinesischen Markt vom Band laufen.