Vom 27. Oktober bis zum 2. November werde die Produktion in Mülhausen im Nordosten des Landes gestoppt, teilten der Konzern mit Marken wie Opel, Peugeot, Fiat oder Chrysler und eine Gewerkschaft am Dienstag mit. Als Grund nannte das Unternehmen die Anpassung an einen «schwierigen» europäischen Markt und ein effizientes Bestandsmanagement zum Jahresende.
In dem Werk, in dem rund 2000 der 4700 Mitarbeiter von dem Schritt betroffen sind, werden die Peugeot-Modelle 308 und 408 sowie der DS7 gebaut. Stellantis hatte bereits zuvor wegen der schwachen Nachfrage Produktionsstopps für seine Werke in Poissy bei Paris und im italienischen Pomigliano angekündigt.
(Reuters)