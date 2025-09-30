Vom 27. Oktober bis zum 2. November werde die Produktion in Mülhausen im Nordosten des Landes gestoppt, teilten der Konzern mit Marken wie Opel, Peugeot, Fiat oder Chrysler und eine Gewerkschaft am Dienstag mit. Als Grund nannte das Unternehmen die Anpassung an einen «schwierigen» europäischen Markt und ein effizientes Bestandsmanagement zum Jahresende.