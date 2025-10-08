So geht es um 335 Millionen Dollar für eine stillgelegte Stellantis-Anlage im US-Bundesstaat Illinois, die zur Produktion mittelgrosser Elektro-Lastwagen wieder hergerichtet werden soll. Fraglich könnte auch die Zuweisung von 250 Millionen Dollar für eine Fabrik in Indiana sein. Sie soll so umgebaut werden, dass dort Bauteile für Elektrofahrzeuge hergestellt werden können. Bei GM geht es um 2024 zugesagte 500 Millionen Dollar, damit in einer Fabrik in Michigan künftig E-Autos vom Band rollen können.