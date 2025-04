Huettl hatte den Posten im Juni 2022 übernommen und führt zudem seit Dezember 2024 sämtliche Aktivitäten des Mutterkonzerns in Deutschland. Opel ist die einzige deutsche Marke in dem multinationalen Auto-Konzern mit Sitz in Amsterdam. Stellantis ist aus der Fusion von Fiat-Chrysler mit der französischen Peugeot-Mutter PSA entstanden, die bereits 2017 Opel übernommen hatte.