Insgesamt erzielte Stellantis ein bereinigtes operatives Ergebnis von 773 Millionen Euro bei einer Marge von 1,8 Prozent. Das Ergebnis lag damit mehr als dreimal so hoch wie ein Jahr zuvor und schlug auch die Erwartungen von Analysten. Chef Antonio Filosa bestätigte die Jahresprognosen. Unter dem Strich kehrte der VW-Rivale - unter anderem mit den Marken Peugeot, Fiat, Chrysler, Opel, Alfa Romeo, Chrysler, Jeep und Ram - zurück in die Gewinnzone mit einem Überschuss von 293 Millionen Euro. Im Vergleichszeitraum war ein Verlust von fast 1,9 Milliarden Euro angefallen.