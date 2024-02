Der Opel-Mutterkonzern Stellantis will in den nächsten drei Jahren bis zu 500.000 Fahrzeuge an das Leasingunternehmen Ayvens in ganz Europa verkaufen. Die beiden Unternehmen hätten eine mehrere Milliarden Euro umfassende Rahmenvereinbarung getroffen, teilte Stellantis am Montag mit. Die ersten Auslieferungen an den 2023 durch den Zusammenschluss von ALD Automotive und LeasePlan entstandenen Autoverleiher beginnen voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte. Zunächst biete der französisch-italienische Autokonzern seine Marken Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot und Vauxhall an. Das Angebot könne zukünftig auf das gesamte Markenportfolio von Stellantis ausgeweitet werden. Konkrete Bestellmengen und Liefertermine, die über das bereits für 2024 geplante Volumen hinausgehen, könnten unter Berücksichtigung der Fuhrparkanforderungen und der Nachfrage flexibel zwischen beiden Unternehmen vereinbart werden.