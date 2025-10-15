Mit der Investition will der Konzern auf einem seiner wichtigsten Märkte wieder an Schwung gewinnen. Konzernchef Antonio Filosa zufolge handelt es sich um die grösste Investition in der Geschichte des Unternehmens. «Die Beschleunigung des Wachstums in den USA hat seit meinem ersten Tag oberste Priorität», sagte Filosa. «Erfolg in Amerika ist nicht nur gut für Stellantis in den USA – er macht uns überall stärker.»