In ​den vergangenen Jahren haben sich viele Autobauer in Europa von ​Kleinwagen verabschiedet und das mit verschärften Anforderungen begründet. ​So müssen Autos in Europa unabhängig von ihrer Grösse bestimmte Sicherheitsanforderungen erfüllen und etwa Notbremsassistenten oder ‌Spurhalteassistenten enthalten. Gerade bei Kleinwagen treibt das allerdings die Kosten in die Höhe. Dazu kommen die verschärften Abgasvorschriften der Euro-7-Norm, welche den Bau von kleinen Verbrenner-Fahrzeugen unrentabel machen. In ​der ​Branche gilt der Ausstieg aus den günstigen ⁠Einstiegsmodellen als ein wichtiger Grund dafür, warum der ​europäische Automarkt in den ⁠vergangenen Jahren um rund zwei Millionen Fahrzeuge geschrumpft ist und immer noch deutlich unter ‌dem Vor-Coronaniveau liegt.