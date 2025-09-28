Um wie viele Arbeitsplätze es genau geht und welche Konzernteile betroffen sind, blieb zunächst offen. Dem Vernehmen nach könnten aber rund 3000 bis 4000 Jobs in Gefahr sein, wie die deutsche Nachrichtenagentur DPA schrieb. Das Unternehmen wollte sich zu den Berichten nicht äussern.