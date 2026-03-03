Bankangestellte auf Jobsuche haben es also alles andere als einfach. So waren Ende Februar auf den Webseiten der zehn grössten Banken gerade noch 475 Stellen ausgeschrieben. Konkret waren dies 10 Prozent weniger Jobinserate als einen Monat davor - und so wenige wie noch nie in den letzten Jahren. Dies zeigen Daten des Jobportals Indeed, das für die Nachrichtenagentur AWP regelmässig die ausgeschriebenen Vakanzen auf den Bankenwebseiten analysiert.