Die Umfragedaten aus der Privatwirtschaft bilden nur einen Teil des US-Jobmarkts ab, da sie nicht ‌den öffentlichen Dienst erfassen. Dieser ist hingegen im Arbeitsmarktbericht der US-Regierung enthalten, der somit ein umfassendes Bild über die Entwicklung staatlicher und privater Stellen liefert. Für ​den am Freitag anstehenden Job-Report erwarten Ökonomen ein Stellenplus von ​80.000, nach einem Zuwachs von 57.000 im ​Juni. Die US-Notenbank Federal Reserve hat diese Kennzahlen genau im Blick, da sie für Vollbeschäftigung ‌und überdies für stabile Preise sorgen soll. Sie hat den Leitzins zuletzt in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen. Zugleich teilte sie ​mit, der Beschäftigungszuwachs ​sei weiterhin gering, und die Arbeitslosenquote ⁠zeige Anzeichen einer Stabilisierung. Die Inflation bleibe zugleich ​weiterhin etwas erhöht.