Das Unternehmen, das Dieselmotoren für Panzer und Militärboote herstellt, erzielte im vergangenen Jahr bereits 61% seines Umsatzes von 41,7 Millionen Euro durch Lieferungen an die Rüstungsindustrie. Dieser Anteil werde in den kommenden Jahren voraussichtlich noch steigen, sagte Steyr-Motors-CEO Julian Cassutti am Donnerstag im Bloomberg-Interview.