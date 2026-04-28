Der von Jacek Szwajcowski kontrollierte Investor CEPD, der im Frühjahr 2025 eingestiegen war, hält seit ​April rund 15 Prozent der Anteile und ​ist somit der grösste ​Aktionär von DocMorris. CEPD will bei der Generalversammlung am ‌12. Mai früheren Angaben zufolge drei eigene Vertreter in den Verwaltungsrat wählen lassen und durch die Absetzung ​von Verwaltungsratspräsident ​Walter Oberhänsli den Vorsitz übernehmen. ⁠Der Rivale von Redcare ​Pharmacy wirft Szwajcowski vor, ⁠eine feindliche Übernahme durch die Hintertür anzustreben. Dem ‌widerspricht CEPD. Der Aktionär wolle die Governance verbessern, das Kapital diszipliniert einsetzen und DocMorris ‌zu einem profitablen europaweiten Online-Anbieter von Gesundheitsprodukten ​machen.