ISS empfehle, alle Kandidaten des Verwaltungsrates zu wählen, hiess es in einem der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorliegenden Bericht. Gleichzeitig sprach sich der Stimmrechtsberater gegen die vom polnischen Grossaktionär CEPD vorgeschlagenen Kandidaten aus. CEPD habe keine überzeugenden Argumente dafür geliefert, dass ein Wechsel im Verwaltungsrat derzeit notwendig sei.
Der von Jacek Szwajcowski kontrollierte Investor CEPD, der im Frühjahr 2025 eingestiegen war, hält seit April rund 15 Prozent der Anteile und ist somit der grösste Aktionär von DocMorris. CEPD will bei der Generalversammlung am 12. Mai früheren Angaben zufolge drei eigene Vertreter in den Verwaltungsrat wählen lassen und durch die Absetzung von Verwaltungsratspräsident Walter Oberhänsli den Vorsitz übernehmen. Der Rivale von Redcare Pharmacy wirft Szwajcowski vor, eine feindliche Übernahme durch die Hintertür anzustreben. Dem widerspricht CEPD. Der Aktionär wolle die Governance verbessern, das Kapital diszipliniert einsetzen und DocMorris zu einem profitablen europaweiten Online-Anbieter von Gesundheitsprodukten machen.
(Reuters)