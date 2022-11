Kryptoturbulenzen bergen Gefahren

In der Tat scheint sich die Schlinge um die in Geldnöte geratene Kryptobörse FTX weiter zuzuziehen. Ein Zusammenbruch würde Experten zufolge Schockwellen durch den gesamten Sektor jagen. Die Kryptobörse war in den vergangenen Tagen in Schieflage geraten, weil Kunden massenhaft Gelder abzogen. Branchenprimus Binance wollte FTX daraufhin übernehmen, machte im letzten Moment aber einen Rückzieher. "Die Sorgen rund um den Gesundheitszustand der Krypto-Börse FTX besitzen jederzeit das Potenzial, zu euphorische Marktteilnehmer auf dem falschen Fuss zu erwischen", sagte Timo Emden von Emden Research. Verluste im Kryptowährungssektor könnten den Abzug von Geldern in anderen Vermögensklassen nach sich ziehen und somit einen Flächenbrand an den Börsen verursachen.